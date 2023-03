Frosinone, nuovo parcheggio gratuito alla stazione quasi cento posti

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli da tempo ha dato impulso affinché fossero individuati nuovi spazi destinati ai pendolari che, quotidianamente, utilizzano la stazione del capoluogo per raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Rientra in quest’ambito anche l’apertura, da alcune settimane, dell’area di sosta gratuita in via Valle Fioretta, di fronte all’Agenzia delle Entrate.

“L’obiettivo dell’amministrazione – ha affermato il sindaco Mastrangeli – è venire incontro alle esigenze dei pendolari e dei residenti del quartiere della Stazione. In particolare, l’incremento del numero dei parcheggi disponibili, per contemperare le diverse esigenze di chi vive nell’area e di chi la frequenta per motivi legati a shopping o agli spostamenti quotidiani sul trasporto pubblico, è un tema su cui l’amministrazione dedica molta attenzione. Per questo, grazie anche alla collaborazione del complesso Sif, è stata messa a disposizione della comunità una ulteriore area di sosta”. “Sono circa 70 gli stalli disponibili per la comunità nel parcheggio di fronte all’Agenzia delle Entrate – ha aggiunto il consigliere con delega allo Scalo Anselmo Pizzutelli –La sosta è gratuita e, come indicato sui cartelli all’ingresso, l’apertura prevista al pubblico è dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 12. Osservando i flussi e le modalità di utilizzo degli stalli, il Comune continuerà a portare avanti una serie di studi per verificare la fattibilità dell’aumento del numero dei parcheggi, in particolare nelle aree a ridosso dello Scalo”.

Redazione Frosinone