Mensa scolastica, ai bambini pollo scaduto e blatte nella verdura 

Si riaprono le polemiche sulla qualità del cibo per i bambini, nelle mense scolastiche del Comune di Verona. Segnalazioni di carne di pollo scaduta erano arrivate nel gennaio scorso. Ed un nuovo episodio (una blatta trovata nella verdura) è stato denunciato anche l’altro giorno, alla scuola elementare Dorigo, a San Michele. Nel primo caso, si sarebbe trattato di due confezioni di carne di pollo, scadute poche ore prima. Nel secondo caso, un coleottero è stato trovato nella verdura, e adesso si cerca di capire come ci sia finito. L’onorevole Marco Padovani, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione su queste vicende. Padovani fa riferimento all’episodio di gennaio e chiede «se corrisponde al vero che nel gennaio scorso siano state accertate da parte di Agec partite di pollo scadute destinate alla refezione scolastica». Partendo da questa vicenda, il capogruppo di FdI chiede poi all’amministrazione comunale «se, in caso affermativo, ai bambini fruitori del servizio siano state somministrate partite di pollo scadute; se, in caso affermativo, l’Agec abbia provveduto ed in che misura a sanzionare l’appaltatore del servizio e quali eventuali misure siano state adottate contro il ripetersi di tali situazioni; se siano state prontamente informate e rassicurate le famiglie dei piccoli utenti; quali siano le misure organizzative e preventive previste ed attivate dall’amministrazione comunale per controllare che il servizio mense scolastiche fornito attraverso il proprio ente strumentale Agec attraverso l’appaltatore garantisca la qualità dei pasti somministrati ai bambini, ed infine a che punto sia il programma di internalizzazione del servizio mense avviato dalla precedente amministrazione». Su quanto accaduto in gennaio, proprio l’Agec risulta aver preparato due relazioni da inviare a Palazzo Barbieri, visto che sarà l’assessore comunale all’Istruzione, Elisa La Paglia, a dover rispondere alle domande di Padovani, in una delle prossime sedute. Dall’assessorato si anticipa peraltro che è già stata decisa una riunione (in tempi rapidi) del Comitato per la Ristorazione, che vede riuniti i rappresentanti dei genitori, quelli del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) l’Agec ed il Comune. L’azienda che gestisce la ristorazione (la Sodexo, che attualmente opera in regime di proroga, visto che è già stata bandita la gara per la gestione futura del settore) sarebbe già stata sanzionata. Nella riunione del Comitato Ristorazione saranno illustrate le due relazioni dell’Agec su quanto avvenuto in gennaio e probabilmente si avranno anche i risultati dell’indagine in corso sull’episodio dell’altro giorno alle elementari Dorigo (dove non c’è una cucina interna, ed i pasti arrivano perciò preconfezionati, da fuori). Dopo di che, ovviamente, l’assessore La Paglia risponderà in aula all’interrogazione di Marco Padovani, forse già nella seduta della prossima settimana. Quanto al processo di «internalizzazione» del servizio, l’iter starebbe procedendo rapidamente e sarebbe vicino alla conclusione. Sempre su questo tema, pochi giorni fa l’assessore Michele Bertucco, aveva spiegato che «con il nuovo bilancio approvato dalla giunta, sarà possibile avere l’integrale copertura degli extra costi per la gestione delle mense scolastiche consentirà ad Agec di gestire con maggiore serenità il proprio bilancio». corriere.it