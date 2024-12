Frosinone, città in festa ecco tutto il programma

Proseguono gli appuntamenti del ricco programma di Frosinone Città in Festa.

Il calendario di eventi voluto dall’amministrazione Mastrangeli prevede per sabato 28 dicembre l’ormai tradizionale appuntamento con il “Cin cin dal Campanile” in collaborazione con la Pro Loco. Dalle 16, visite guidate con degustazione di spumante; dalle 18, degustazione di pasta e fagioli, vino rosso e ciambelline. Sempre sabato 28, alla Villa comunale spazio ai mercatini di Natale; alle 16, il laboratorio a cura del Disegnatore di Lune, con le letterine per la Befana. Alle 16.30, aspettando la Befana. Domenica 29 dicembre, in piazza Turriziani, Frosinone alta food & street market a cura dell’associazione Frosinone Alta dalle 10 alle 20. Al teatro comunale Vittoria, alle 21 in scena il concerto di Natale del gruppo Estreet lounge. Sempre il 29, alla Villa comunale i mercatini di Natale; alle 16 spazio a Lorenzo il giocoliere. In via Aldo Moro, “A Natale… di tutto un po’”, mercatino di collezionismo, oggettistica, degustazione e vendita prodotti artigianali, dalle 9 alle 20. Martedì 31 in piazza Turriziani, auguri in piazza con aperitivi e musica.

Per il programma dei concerti all’interno delle chiese, sabato 28 San Paolo ore 19: Gospel & Soul Christmas Carols con Emiliano Begni, Silvia Celestini Campanari, Valentina Tramacere, Roberta Giovanardi, Alessandro Miglietta, Alessio Ingravalle. A San Gerardo domenica 29 ore 19, “E novella fu”, con Emiliano Begni, coro voci bianche LietArmonia, diretto da Katia Sacchetti, e Simone Ignagni. Il programma completo fino al 6 gennaio è disponibile su www.comune.frosinone.it e sui canali social ufficiali del Comune di Frosinone.

Redazione Frosinone