Frosinone, “Elsa e il Castello di ghiaccio” al teatro Vittoria

Domenica 5 gennaio alle 16 e alle 18.30 il teatro comunale Vittoria (via Amendola 3) ospiterà il doppio appuntamento con “Elsa e il Castello di ghiaccio – il Musical”, organizzato da Palor eventi, con il patrocinio degli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e cultura (Simona Geralico). L’evento è infatti inserito all’interno del ricco programma allestito dall’amministrazione Mastrangeli per “Frosinone città in festa”. A conquistare il cuore di grandi e piccini sarà un racconto incantato sbocciato sulla neve. Tratto da “Frozen – Il regno di ghiaccio”, il musical per tutta la famiglia. È lo spettacolo più atteso da adulti e bambini. Uno show di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le sbalorditive scenografie che permetteranno di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il tutto interpretato da attori e cantanti che, con le loro performance, creeranno un’atmosfera magica e suggestiva. Sul palco, la storia di due bellissime principesse, divise fin da piccole dalla magia del ghiaccio che, giorno dopo giorno, crescerà insieme a loro. Il potere della principessa Elsa sarà sempre più forte e incontrollabile, ma il loro amore riuscirà a scogliere il gelo che le divide e a far tornare così l’estate. Un fantastico musical che entusiasmerà più generazioni, grazie a magiche atmosfere, effetti speciali, giochi di luci, costumi da sogno. Tra le note delle canzoni più amate e conosciute dai piccoli e balli che disegneranno la storia per tutto lo show.

Biglietti in vendita su ciaotickets.com. Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto elettronico: sarà sufficiente mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare, o stamparlo con la stampante di casa.