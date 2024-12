Trovati morti 2 alpinisti, scivolati in un canalone

I corpi senza vita di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti romagnoli di 48 e 42 anni scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone sul Gran Sasso, sono stati individuati durante il sorvolo dell’area effettuato venerdì mattina dall’elicottero del Cnsas. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della perlustrazione della zona di Vallone dell’Inferno, a circa 2.700 metri di quota, vicino al Corno Grande, la vetta più alta del massiccio. Secondo le prime informazioni, uno dei due escursionisti è stato individuato subito dalle squadre dei soccorritori del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo e della Guardia di Finanza; l’altro da un cane dell’unità cinofila delle stesse Fiamme gialle. Le salme di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), saranno caricate con un verricello su un elicottero del 118 decollato dall’Aquila, per essere portate all’obitorio dell’ospedale di Teramo, competente per territorio. In mattinata i soccorritori avevano avviato le operazioni di sorvolo sull’area del Gran Sasso dove risultavano dispersi due alpinisti romagnoli, con un elicottero con due tecnici del Soccorso Alpino a bordo per valutare le condizioni generali del manto nevoso e dell’area. In quota, e nell’area interessata dalle ricerche, erano al lavoro squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. Sul posto era stato portato anche il sonar Recco, capace di individuare l’eventuale presenza di materiale metallico sotto il manto nevoso. Il dispositivo, agganciato sotto un elicottero, proviene dal Trentino ed è stato già utilizzato in Abruzzo nel 2021 nell’emergenza Velino, con quattro persone disperse sotto una slavina. Il sonar è stato fondamentale per individuare i corpi degli alpinisti. «Il sistema Recco – spiega Elio Ursini del Laboratorio di Geologia e sismologia dell’Università dell’Aquila – si compone di due elementi: una piastrina (elemento piatto di circa 5 cm) che in genere è posizionata su alcune tipologie di scarponi, zaini o giacche tecniche e un apparecchio rilevatore utilizzato dai soccorritori. Il rilevatore, utilizzato a mano dai soccorritori (peso di circa un chilo) o agganciato sotto un elicottero per coprire aree più ampie, spiegato in parole semplici è un trasmettitore-ricevitore che invia onde radio e nel caso un’alpinista abbia con se la piastrina, essa `riflette´ l’onda reinviandola al rilevatore. A quel punto, il soccorritore, ricevendo il segnale reinviato dalla piastrina, comprende che in quel punto potrebbe esserci la persona che indossa il Recco». Ieri quattro uomini del soccorso della Guardia di Finanza si erano spinti invano nel Vallone dell’Inferno, dove Luca e Cristian avevano detto di essere scivolati: non avevano trovato alcuna traccia dei due amici romagnoli. Solo neve altissima, spostata da forti raffiche di vento. I finanzieri ci erano andati con gli sci ai piedi, considerato che per il sorvolo in elicottero le condizioni meteo erano proibitive. corriere.it