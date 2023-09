Frosinone, borse di studio agli alunni contributo da riscuotere alle Poste

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Valentina Sementilli, comunica che le Borse di Studio “IoStudio” relative all’A.S. 2021/2022 sono attualmente in pagamento. L’importo della singola Borsa di Studio è di 200 euro. Le famiglie o, se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari possono ritirare il proprio contributo economico presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente “IoStudio”, semplicemente comunicando all’operatore di dover ricevere la Borsa di Studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità.

Per riscuotere la Borsa di Studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale minuti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio. Per tutti gli studenti individuati dalla Regione come beneficiari A.S. 2021/2022, il termine per l’utilizzo della Borsa di Studio è stato fissato a dicembre 2024.

Con la Carta Postepay Borsa di Studio, si potrà usare l’importo assegnato per gli acquisti online e nei negozi presso le categorie di esercizi dedicati all’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

L’avviso integrale è visibile al link https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_556913_876_1.html