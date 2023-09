Festa in Ciociaria, nonna Giulia compie 103 anni “Non sono mica vecchia”

Nonna Giulia Campoli, 103 anni compiuti lo scorso 27 settembre, 5 figli che le hanno regalato la gioia di 11 nipoti tutti cresciuti sotto la sua ala e che a loro volta la fanno vivere circondata dall’amore di 16 pronipoti che possono vantare di avere una bisnonna di 103 anni. Nonna Giulia, nata nel 1920, ha tante storie di vita vissuta da raccontare e chiunque passi da casa sua per un saluto non può non fare a meno che ascoltare incantato racconti sulla seconda guerra mondiale, sui 9 Papi che ha visto succedersi, o della prima scuola pubblica della “Bagnara” allestita proprio nella cucina di casa sua. Donna dalla corteccia dura forgiata tra la vita nei campi e nella pastorizia condivisa con suo marito Settimio Velocci, amante del ballo e del canto popolare, delle feste, del buon cibo, di tanta compagnia e allegria. Per questo adora festeggiare il suo compleanno aprendo le porte a tantissimi amici e parenti, e nel momento stesso in cui l’ultimo invitato sta andando via, già pensa a cosa organizzare l’anno successivo. Sono stati due giorni intensi dunque a casa di nonna Giulia, con parenti, tanti amici e l’amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano che si sono avvicendati circondandola di calore e affetto per un traguardo difficile da emulare, da raggiungere e soprattutto da vivere come fa nonna Giulia che la sua veneranda età neanche la sente. Guai a chi porta in dono ciabatte, pigiami o copertine di pile, per nonna Giulia solo maglie con perline e paillettes, creme per il viso e fermagli luccicanti per il suo chignon, perché, come dice lei, “Non sono mica vecchia!”.

