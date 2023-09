Un po’ di Ciociaria in Francia, ecco il film sulla vita di San Tommaso d’Aquino

I luoghi di San Tommaso D’Aquino a Roccasecca saranno protagonisti di un documentario storico religioso curato dal regista Jean-Yves Fischbach per conto del canale francese cattolico KTO e per la casa di produzione Cerigo Films con sede a Strasburgo. Titolo del docufilm, “Saint Thomas d’Aquin, le docteur angélique”. Il Comune di Roccasecca ha dato il via libera alla produzione per le riprese nella città natale del Dottore Angelico. In occasione del triennio di festeggiamenti in onore di San Tommaso D’Aquino (2023- 2025) e seguendo i passi del Dottore della Chiesa, il film rintraccerà la sua vita, il suo insegnamento e l’indelebile segno lasciato nella storia religiosa ed intellettuale di tutto l’Occidente. Vita e opere verranno spiegate da noti storici, professori, editori di riviste specializzate, laici e domenicani, di Roma, Tolosa, Parigi. “Abbiamo subito accolto la richiesta che ci è giunta dalla casa produttrice – ha affermato il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – si tratta di un’ulteriore vetrina per la nostra città e un contributo tangibile alle celebrazioni in onore di Tommaso D’Aquino. Ci metteremo a disposizione della produzione per supportarli rispetto alle richieste che arriveranno e ci auguriamo che il docufilm possa essere strumento per veicolare non solo il pensiero del nostro grande concittadino, ma anche per valorizzare il territorio e le sue straordinarie testimonianze legate alla vita di Tommaso. Roccasecca comunque si conferma ancora una volta città cinematografica. E questo ne testimonia la bellezza e la capacità di attrazione: lavoriamo per valorizzarle”.