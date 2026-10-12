Frosinone, azzerata la giunta comunale ecco i nuovi assessori

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, comunica la revoca della Giunta comunale quale atto teso a favorire una nuova ricomposizione del centrodestra, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi della coalizione, anche rispetto a partiti tradizionali attualmente non presenti nell’esecutivo.

«Con questa decisione – ha affermato il sindaco – intendo testimoniare ulteriormente la mia disponibilità a favorire un confronto che metta ancora una volta al centro Frosinone e l’interesse dei suoi cittadini. L’obiettivo è rinnovare un assetto condiviso, rilanciare la coesione politica e dare una nuova spinta propulsiva all’azione amministrativa, nell’interesse superiore della città.

Abbiamo svolto un lavoro importante sotto il profilo urbanistico, dei lavori pubblici, della cultura e dei servizi sociali, avviando interventi e progetti che stanno trasformando Frosinone. Questo patrimonio di lavoro deve essere tutelato e portato a compimento. Occorre consolidare uno slancio comune che consenta di completare la consiliatura e raggiungere gli obiettivi assunti con i cittadini.

La priorità è assicurare il completamento dei lavori del PNRR entro dicembre 2026, evitando di perdere le risorse assegnate, e salvaguardare i finanziamenti del piano strategico europeo, fondamentali per continuare a dare un nuovo volto alla città. In questa prospettiva rientra anche tutta la progettualità del Parco del Fiume Cosa da completare entro la fine del corrente anno e che rappresenta una grande opportunità di riqualificazione ambientale e urbana.

Auspico che questo nuovo assetto di Giunta sia definito nelle more della seduta del Consiglio comunale, già convocata per l’elezione del presidente del Consiglio, per completare il regolare funzionamento anche dell’ufficio di presidenza, come avviene in tutti gli organi democratici e rappresentativi.

L’azzeramento momentaneo della Giunta si pone come un altro gesto concreto di disponibilità, per favorire la chiarificazione del quadro della maggioranza, fondata sulla condivisione degli obiettivi e sulla responsabilità. Mettere al centro Frosinone significa dare continuità al lavoro svolto e creare le condizioni per completare le opere e realizzare i progetti dai quali dipende il futuro della nostra comunità».

Redazione Digital