Sevizia la compagna durante rapporto sessuale, la lega e prova a strangolarla

Ha seviziato, violentato e picchiato la compagna per più di dodici ore, colpendola prima con un taser artigianale poi con i proiettili di una pistola ad aria compressa. In seguito ha anche tentato di strangolarla e immobilizzarla stringendole fascette di plastica a mani e piedi. Per questo un uomo di Chieri è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tortura. All’arrivo in ospedale, la donna aveva evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. I carabinieri di Chieri, allertati dai sanitari, dopo la denuncia della donna sono andati nell’appartamento della coppia dove l’uomo, del tutto ignaro a quanto accaduto, stava sistemando la camera da letto. Era anche visibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le stesse che avrebbe sostenuto di aver consumato anche la donna. Nell’abitazione, dove tutto era a soqquadro per via della colluttazione, i militari hanno trovato anche uno strumento di bloccaggio artigianale appeso al muro che l’uomo ha raccontato di aver utilizzato per immobilizzare la compagna sospesa per i polsi. In un’altra stanze i militari invece è stato rinvenuto un taser artigianale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola a gas con numerosi proiettili, nonché vari strumenti per pratiche sessuali estreme con punte e catene in metallo. L’uomo è stato portato in carcere. corriere.it