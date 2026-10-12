Intrappolato in una grotta, catena umana per liberare uno speleologo

Sono proseguite per tutta la notte e vanno avanti anche ora le operazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero dello speleologo rimasto bloccato all’interno di una grotta nel territorio comunale di Urzulei, nel Nuorese, in Sardegna. Il soccorso alpino è al lavoro per liberare la strada e raggiungere lo speleologo, che dovrebbe trovarsi sepolto sotto ulteriori detriti di varie dimensioni. Le operazioni si presentano particolarmente complesse per la quantità di materiale da asportare e per la presenza di massi instabili che richiedono particolare cautela. È in corso anche il potenziamento del dispositivo di soccorso: grazie al supporto dell’Aeronautica Militare è previsto il trasferimento in elicottero di tre ulteriori tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico specializzati nella disostruzione provenienti dall’Italia centrale e di altri otto tecnici sardi. Sul posto, a supporto delle operazioni di soccorso, anche i Vigili del Fuoco. corriere.it