Frosinone, apre la Terrazza del Belvedere nuovi locali e movida

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno torna la manifestazione La Terrazza del Belvedere, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli. L’avviso di manifestazione di interesse rivolto agli esercenti è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_550117_876_1.html. La domanda potrà essere presentata da venerdì 12 maggio 2023 dalle ore 9 ed entro le ore 12 di lunedì 22 maggio 2023. “La Terrazza del Belvedere costituisce un appuntamento ormai irrinunciabile – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – La manifestazione, infatti, ha ottenuto un enorme successo di pubblico negli scorsi anni, sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori di ogni età”. “Il progetto – ha aggiunto l’assessore Testa – rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli, in continuità con l’amministrazione Ottaviani, per valorizzare l’area più antica della città e, contemporaneamente, promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica. La Terrazza del Belvedere si terrà nella zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un’area in Piazza Valchera, e concederà a titolo gratuito 15 aree destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande agli esercenti che ne faranno richiesta, con prelazione riservata agli operatori del centro storico (diritto che potrà essere esercitato dal 12 maggio al 19 maggio), anche in prossimità delle aree contigue al loro locale commerciale. Si precisa che sulle aree da assegnare in Piazzale Vittorio Veneto avranno diritto di prelazione gli operatori dei locali situati in Largo Turriziani, interessato dai lavori di riqualificazione in essere. Si precisa, inoltre, che tali aree saranno assegnate nei mesi di maggio, giugno (ad esclusione del 20 giugno per lo svolgimento in piazza della Messa dei Patroni) e agosto, escludendo il mese di luglio in concomitanza delle date degli eventi programmati dall’Amministrazione nella suddetta piazza”. “Come già avvenuto nel caso delle precedenti edizioni, le aree allestite all’interno del bando saranno assimilabili a dehors temporanei, dotati di arredo floreale, gazebo, ombrelloni, e saranno attive fino al mese di agosto – ha concluso l’assessore Sementilli – In particolare, l’ufficio commercio metterà in atto tutte le procedure finalizzate all’accoglimento delle istanze per l’utilizzo degli spazi pubblici al fine di armonizzare il posizionamento delle installazioni, garantire gli elementi di uniformità ed il necessario decoro ed ornato urbano e allo scopo di implementare le attività commerciali in città. Al progetto della Terrazza si uniranno eventi dedicati ai bimbi e alle loro famiglie, spettacoli di danza e musicali, oltre a ulteriori occasioni di socialità ed aggregazione da programmare anche a Palazzo Munari”. L’istanza di partecipazione potrà essere inviata a mano o tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: Comune di Frosinone Piazza VI Dicembre, 1, 03100 Frosinone pec@pec.comune.frosinone.it e dovrà essere redatta come da modulo allegato all’avviso. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “PROGETTO LA TERRAZZA DEL BELVEDERE. Manifestazione di Interesse per l’assegnazione straordinaria provvisoria e temporanea di n. 15 aree libere destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande”. Nei mesi di maggio, giugno e agosto la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica; nel mese di luglio, la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal giovedì alla domenica.

Redazione Frosinone