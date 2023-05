Parchi e riserve della Regione Lazio, nuovi presidenti e consigli direttivi

“A breve cambieremo il presidente ed i consigli direttivi dei parchi della nostra regione, così come previsto dall’art.14 comma 7 della legge regionale 29/1997 – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – Cercheremo di dare nuovo impulso all’attività dei parchi regionali, che non siano solo vincoli, ma un salto di qualità nel governo del territorio selezionando un ‘nuovo’ personale politico-amministrativo e anche tecnico amministrativo che sappia lavorare per modernizzare e sfruttare al meglio le risorse del territorio. Una nuova rotta che faccia funzionare al meglio le aree protette in diversi ambiti, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure ed i servizi per i visitatori. Ci si attende un miglioramento del monitoraggio delle risorse naturali tale da consentire l’adozione delle misure preventive e correttive necessarie per la protezione della biodiversità. Le nuove governance sono certo riuscirà a migliorare i servizi per i visitatori dei parchi e delle aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in materia di biodiversità, favorendo un turismo sostenibile ed un consumo più responsabile delle risorse naturali”.

Redazione Digital