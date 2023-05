Ferentino, Fiorletta incontra i cittadini e chiude la campagna elettorale 

La coalizione Ferentino 2030, con il candidato sindaco Piergianni Fiorletta, chiuderà questa intensa campagna elettorale venerdì, a partire dalle 19.30, in piazza Santa Lucia. Sarà un momento per ringraziare i tanti elettori che hanno sostenuto la squadra in queste settimane di campagna elettorale ma non solo: se sono infatti 96 i candidati alla carica di consigliere in campo, c’è da aggiungere che loro sono espressione di un gruppo che per mesi ha lavorato per arrivare a questo risultato, per elaborare un programma che fosse condiviso e concreto. Sei le liste a sostegno di Piergianni Fiorletta: Uniti per Ferentino, Enea energie nuove, Insieme-Fiorletta Sindaco-Ferentino in movimento, Nuova Ferentino, Raddoppiamo l’impegno, Ferentino nel cuore. Candidati che in questi giorni non si sono risparmiati mai, hanno organizzato incontri, eventi, per raccontare le loro idee per la città e per ascoltare i problemi sollevati dai cittadini. Ora però è il momento di chiudere questa campagna elettorale: “Il nostro viaggio insieme è partito il 4 marzo ed ha come arrivo il 2030 – ha affermato Fiorletta – Nel mezzo, varie tappe da percorrere insieme, la prima è quella del 14 e 15 maggio. Noi vogliamo ringraziarvi per l’affetto che ci avete dimostrato finora e che ci sta infondendo forza e positività. Vi aspettiamo per questo venerdì sera, in piazza Santa Lucia”.

Redazione Ferentino