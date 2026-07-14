Frosinone, a spasso con la droga 2 giovani fermati e perquisiti

Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, denunciavano un uomo di 35 anni che, dai controlli esperiti nell’immediatezza, risultava essere inosservante al foglio di via da questo capoluogo emesso dal Questore della Provincia di Frosinone.

Nei confronti dello stesso, gli agenti della Squadra Volante procedevano a segnalazione amministrativa in quanto trovavo in possesso, di 0,88 grammi di stupefacente, del tipo cocaina per uso personale.

Stessa contestazione amministrativa è stata comminata ad un altro soggetto, di 22 anni, sempre intercettato nei pressi di corso Francia, come il 35enne. Il 22enne è stato trovato in possesso della stessa sostanza, con un quantitativo maggiore e precisamente grammi 1,19.

Redazione Digital