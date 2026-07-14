Svaligia supermercato in Ciociaria, arrestato malvivente

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, di origine partenopea, per il reato di rapina. Nella mattinata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante interveniva in seguito a segnalazione di rapina messa in atto presso un supermercato, sito nel capoluogo, in Viale Volsci. Tempestivamente a supporto della Volante interveniva personale della Squadra Mobile che in breve tempo ricostruiva la dinamica dell’episodio delittuoso, mettendosi sulle tracce del reo. In particolare, l’uomo, come ricostruito dai poliziotti, aveva intimato a una cassiera, sotto minaccia di pistola, di consegnargli l’incasso, circa 720 euro, per poi allontanarsi velocemente a bordo di auto. La fuga dell’uomo terminava nel giro di pochissimo tempo, grazie alle informazioni acquisite, nel tratto autostradale direzione Napoli, nel territorio di Pastorano (CE), dove veniva bloccato da personale della Polizia Stradale, che procedeva all’arresto dello stesso unitamente a personale della Squadra Mobile, ivi sopraggiunto. Alla luce degli accurati ed immediati riscontri, il predetto, veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Redazione Digital