Veroli, rassegna d’arte ecco la mostra di Enrico Roberti

Animali che hanno tracce di umano, l’uomo che attraversa il mondo animale. Questa sarà la linea rossa che percorrerà tutta la mostra di Enrico Roberti in programma nella sala Crystal da sabato 18 luglio a domenica 2 agosto 2026, intitolata appunto “Animale”. Nei suoi lavori, Roberti impone l’arte come un atto di sintesi tra forza visiva e tensione esterna, un linguaggio capace di attraversare il contemporaneo con immagini dirette, iconiche. La serie “Animale” ne è una prova evidente: una galleria di presenze che non si limitano a rappresentare, ma osservano, interrogano, e persino sfidano lo spettatore. Animali che non appartengono più soltanto al loro regno, alla loro dimensione, ma sono contaminati e segnati dall’uomo che ne plasma sempre di più le vite. Così il volto della pantera, costruito tra contrasti lucidi e materia pittorica, emerge come un simbolo di controllo e istinto, mentre tubetti e pennelli si intrecciano al soggetto suggerendo una riflessione meta-artistica sul gesto creativo. In un registro diverso, l’elefante con cuffie introduce un cortocircuito visivo tra natura e cultura contemporanea: un’immagine sospesa, dove il silenzio dell’animale dialoga con il rumore del mondo. Oppure ancora la giraffa, colta nell’atto paradossale di sollevare un bilanciere, diventa emblema di resistenza e disciplina, quasi una metafora dell’equilibrio necessario tra fragilità e forza. Dodici opere in cui Roberti costruisce un immaginario in cui l’animale non è più bestia, ma specchio dell’azione umana. Il colore, la composizione e la deformazione controllata della realtà danno vita a immagini potenti, capaci di abitare lo spazio con energia e significato. Ne emerge una visione coerente: l’arte come esperienza viva, come occasione per fermarsi e riconoscersi, in un equilibrio raro tra estetica e pensiero.

Redazione Digital