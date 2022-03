Fiat Cassino, settore in crisi perdita posti lavoro in Ciociaria  

“Dopo il tavolo interistituzionale per affrontare il tema della crisi del settore automotive Provincia Frosinone ancora non si comprendono le sorti dello stabilimento Stellantis di Cassino Plant – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Ribadisco con forza quello che chiedo dal 2019. Bisogna convocare subito i vertici di Stellantis Fiat Auto per capire quali sono le loro intenzioni e il loro piano industriale dello stabilimento di Piedimonte San Germano. Basta tentennamenti da parte del Partito democratico provinciale e regionale. È ora di affrontare di petto la situazione trovando delle soluzioni e non dei palliativi”.

Redazione Digital