“La scelta”, in Ciociaria Walter Veltroni presenta il suo nuovo libro

Dopo il grande successo dell’iniziativa dedicata alle donne, ancora un evento organizzato dall’associazione ‘Volume’ ideata da Antonio Pompeo.

Stavolta si tratta di un appuntamento non solo culturale, ma che si inserisce nel pieno del dibattito sull’attualità. Infatti, il prossimo 30 marzo alle 17.30 presso l’Hotel Bassetto a Ferentino, si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo di Walter Veltroni, ‘La scelta’.

Un incontro con l’autore che racconterà l’origine della sua ultima fatica letteraria, la cui trama, ambientata nel periodo bellico del 1943, riporta ai nostri giorni, nel dramma del conflitto russo-ucraino, della paura e dei tanti profughi che si stanno mettendo in salvo anche nel nostro paese.

Nata lo scorso mese di maggio, l’associazione ‘Volume’ già si è contraddistinta per l’organizzazione di una serie di eventi di grande spessore che mettono al centro il territorio, le sue necessità, i suoi protagonisti. Insomma, l’associazione si sta sempre di più caratterizzando come un incubatore di idee per declinare un nuovo modo di intendere la partecipazione e l’impegno politico, non più secondo i soliti schemi, ma privilegiando le proposte e le persone. E in tanti si stanno avvicinando al progetto di Pompeo: l’associazione ‘Volume’ può contare già su un numero elevato di adesioni.

“Siamo onorati di ospitare una figura di spessore come Walter Veltroni – ha affermato di Antonio Pompeo – autore di numerosi volumi e romanzi ma soprattutto figura importante nel panorama politico-istituzionale italiano. L’ambientazione del suo libro ci riporta drammaticamente all’attualità e ci induce a riflettere sull’importanza della comunicazione tra generazioni indipendentemente dai tempi e dalle epoche storiche oltre che sulle dinamiche familiari che contribuiscono alla formazione delle coscienze e sono alla base delle scelte future. Come ideatore di ‘Volume’ sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, perché con questa associazione vogliamo lanciare un messaggio nuovo al territorio. Un messaggio che significa innovare gli strumenti e i perimetri della partecipazione e dell’impegno per la comunità. Oggi c’è bisogno di maggiore flessibilità e di una volontà di aggregare sulle idee e sulle necessità reali della gente, oltre gli schemi soliti che spesso impediscono a diverse sensibilità di dialogare. Con ‘Volume’ vogliamo realizzare quello spazio ampio di confronto del quale ha bisogno la nostra provincia per costruire un futuro diverso. E i risultati in termini di adesioni stanno dando ragione a questa intuizione”.

Redazione Ferentino