Anziano vive in una tenda in mezzo al bosco, in Ciociaria gara di solidarietà “Aiutiamolo”

Anziano vive in una tenda in mezzo al bosco, Frosinone si mobilita per aiutarlo. Il consigliere comunale Renzi chiede alle autorità di intervenire.

“Sono venuto a conoscenza che una persona con una tenda da campeggio sosta su un terreno incolto, pieno di boscaglia, nelle adiacenze dell’istituto scolastico sito in via De Carolis, nella parte antistante il cimitero di Frosinone – ha affermato il consigliere comunale Corrado Renzi – Agli organi competenti, Caritas, Servizi Sociali, Polizia Locale, associazioni varie, ognuno per la propria competenza, chiedo di intervenire affinché le persone, indigenti, abbiano il proprio rispetto per una assistenza sociale, un decoro della persona, un rispetto per la propria dignità”.

Redazione Frosinone