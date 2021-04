di Fabio Paris

Gioventù Nazionale Ferentino, guidato dal Presidente di circolo Claudia Angelisanti, rinnova il suo impegno sul territorio gigliato. Nei giorni scorsi, infatti, il movimento giovanile di Fdi, ha reso nota, tramite l’invio di una pec al Comune di Ferentino, la possibilità di usufruire di considerevoli contributi (circa 5 milioni di euro, ndr) messi a disposizione dal Ministero dell’Interno – dipartimento agli affari interni e territoriali – tramite la partecipazione ad un bando con scadenza il 4 Giugno 2021.

Tali contributi, qualora ottenuti tramite la partecipazione al suddetto bando, servirebbero ad attuare interventi di rigenerazione e miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale. Nella pec, indirizzata sia al primo cittadino Antonio Pompeo sia ai membri dell’assise comunale e infine al Responsabile dell’ufficio tecnico del comune gigliato, la giovane Angelisanti ha sottolineato e indicato diversi punti crtici presenti sul territorio su cui poter intervenire. Dietro la proposta, fa sapere la giovane militante, nessun interesse fatto salvo per la voglia di ricevere un riscontro positivo da parte dell’amministrazione, che certifichi un semplice atto di riconoscenza dell’impegno professato e disinteressato da parte di giovani ragazzi che puntano al miglioramento della propria città tramite la meritocrazia, escludendo i meri consensi politici. “Sono disposta a confrontarmi e dialogare con il sindaco Pompeo. Mi auguro che i rappresentanti dell’assise si mobilitino per ottenere il finanziamento segnalato, per il bene della comunità. La nostra politica è fatta dalla gente per la gente, ci dispiace che ci siano persone che reputano quest’ultimo un semplice slogan, poiché abbiamo ampiamente dimostrato la sua concretezza con azioni tangibili e applicabili sul territorio, senza distinzioni e senza favoritismi poichè ogni comunità sia essa del centro o della periferia, dovrebbe avere pari dignità in una città “democratica”. In ultimo tengo a sottolineare e chiedere maggiori controlli e attenzione da parte delle autorità competenti, circa la risposta alle segnalazioni dei cittadini in tempi telegrafici. Sono cosciente della vastità sia del territorio e sia delle problematiche però da un comune all’avanguardia come il nostro mi aspetto piena dinamicità e collaborazione , con ben poche reticenze da parte degli amministratori”.