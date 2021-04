Un incontro eccezionale sull’isola lunata per i diportisti della Cooperativa barcaioli ponzesi. Nella giornata di mercoledì 14 aprile una della imbarcazioni ha incrociato una megattera che stava transitando nello specchio d’acqua antistante il Frontone. La classica sbuffata proveniente dal cetaceo ha attirato l’attenzione del marinaio che, cellulare alla mano, è riuscito a filmare la megattera a pochissimi metri di distanza. Dopo alcuni secondi si è inabissata per dirigersi verso l’Arco naturale, un’altra delle bellezze ambientali dell’isola. Un avvistamento insolito, poiché simili specie si sono affacciate nel Mediterraneo solo da pochissimi anni, mentre non è raro – come accaduto nei giorni scorsi – imbattersi in delfini, tursiopi, stenelle, certamente più numerosi nei nostri mari. Capita, talvolta, di incrociare nelle acque tra Ponza, Palmarola e Ventotene altri grandi cetacei come balenottere e capodogli, purtroppo in alcuni casi vittime di reti da pesca o di altri incidenti spiacevoli dovuti all’inquinamento causato dalla presenza di plastiche. Due ‘incidenti’ risalgono al 2019: nel mese di febbraio la carcassa di un capodoglio è stata rinvenuta a Cala Feola, mentre nel mese di giugno dello stesso anno due cetacei sono stati trovati morti, rimasti intrappolati nelle reti. corriere.it