Pane gratis alle famiglie in difficoltà, distribuzione in Ciociaria.

“È proseguita nella mattinata di giovedì, la distribuzione di pane alle famiglie sorane in difficoltà economica, organizzata dal Panificio Ciro Di Pucchio in località Selva e dal Gruppo Sora 2.0. L’ iniziativa da seguito a quelle gia realizzate nelle scorse settimane, ed ha avuto come beneficiari, le famiglie indigenti del comprensorio sorano”. Lo comunica Gruppo Sora 2.0.

Redazione Sora