Ferentino, il sindaco Fiorletta riceve Matias Soulé ed Enzo Barrenechea

E’ stata festa in aula consiliare in occasione della visita ufficiale di due calciatori del Frosinone Calcio alla città di Ferentino. Il centrocampista Enzo Barrenechea e l’attaccante Matias Soulé, entrambi argentini, sono stati ricevuti dal sindaco Piergianni Fiorletta e da una nutrita rappresentativa di studenti degli istituti comprensivi I e II, scuola primaria e secondaria. Con loro in aula consiliare anche diversi consiglieri comunali e membri della Giunta, e i ragazzi del centro diurno “Malancona” di Ferentino. Al sindaco di Ferentino è stato donato un ricordo della storica promozione in serie A della stagione 2022-2023, mentre ai giocatori un giglio in bronzo, come simbolo della città di Ferentino. Tante domande sono arrivate dai giovani presenti per Soulè e Barranechea che si sono raccontati con grande disponibilità e ironia. A fine conferenza foto e autografi per tutti, grazie alla preziosa collaborazione dello staff del Frosinone Calcio.

“Il Frosinone Calcio è un’eccellenza del territorio – ha affermato il sindaco Fiorletta – la squadra si allena a Ferentino e per noi questo è motivo di orgoglio. Il presidente Stirpe ha fatto molto per la nostra città, e molti giocatori vivono anche nella comunità di Ferentino. Accogliere due talenti come Soulé e Barrenechea con tanti giovani è stato un bel momento. Auguriamo il meglio a questi ragazzi, talenti indiscussi del calcio internazionale, e sopratutto al Frosinone, che così bene sta facendo quest’anno”.

“Siamo felici di incontrare i giovani e la città di Ferentino – hanno aggiunto i 2 calciatori – Stiamo benissimo a Frosinone, e conosciamo anche la realtà di Ferentino. Cè tanta passione per il calcio e speriamo di far divertire sempre tutti, grandi e piccoli. Per noi è importante incontrare gli studenti perché durante la settimana non abbiamo tante occasioni per farlo. Grazie alla comunità di Ferentino per l’invito, e sempre Forza Frosinone”.

Redazione Ferentino