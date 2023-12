Donna trovata morta ferite di arma da taglio sul corpo, si cerca il marito

Come ogni giorno, di primo mattino, avrebbero dovuto rifare anche quella camera ma il personale di un hotel nello Spezzino, a Mattarana, mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti a una scena da film horror: il cadavere di Rossella Cominotti, edicolante 53enne di Cremona, che da una settimana aveva affittato la stanza insieme al marito — un 57 enne bergamasco — di cui, però, ancora non si hanno notizie. È stato visto uscire dalla struttura di primo mattino e poi più niente. Dopo lo spavento iniziale il personale di un albergo di Mattarana, un frazione di Carrodano, hanno subito chiamato i carabinieri di Sesta Godano. Nella struttura ricettiva sono arrivati anche gli uomini del nucleo investigativo di La Spezia, guidato dal maggiore Marco Di Iesu e il medico legale che avrebbe trovato sul corpo senza vita della donna delle profonde ferite inferte probabilmente con un’arma da taglio o, comunque, un oggetto appuntito. A Mattarana è arrivato anche il magistrato di turno, Elisa Loris, che coordina le prime indagini sul caso. ntanto, i militari hanno acquisito i video delle telecamere di sicurezza per ricostruire le fasi precedenti e successive alla morte della donna e stanno cercando di rintracciare il marito Alfredo Zenucchi che sarebbe arrivato nello Spezzino a bordo di un’utilitaria bianca. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna ipotesi compreso l’omicidio o il femminicidio. a coppia risiedeva a Cavatigozzi, a pochi chilometri da Cremona, ed erano titolari di un’edicola nel centro storico di Bonemerse. In paese raccontano che da qualche giorno prima della partenza per la Liguria, l’esercizio fosse stranamente chiusa. Una parente di Rossella, alcuni giorni fa, si era allarmata e aveva pubblicato un post sui social: «I telefoni non ricevono più chiamate e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci». Nessuno di loro, però,si aspettava quest’epilogo. corriere.it