Panettone bocciato dagli inglesi, «È troppo dolce pesante e pieno di difetti»

di Ilaria Venditti

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE

LONDRA La catena inglese di supermercati Waitrose ha reso noto che le vendite di panettone in UK sono aumentate quasi del 30 per cento. Ormai da un po’ di anni il dolce natalizio italiano viene preferito al tradizionale Christmas pudding anglosassone.

A contestare la statistica è stato il food editor del «Times», Tony Turnbull, che ha bocciato il panettone. «Basta con il panettone – ha affermato Turnbull – Ho il sospetto che i dati di vendita non raccontino l’intera storia. Tanto per cominciare, molte persone preparano ancora il Christmas pudding, mentre nessuno prepara il proprio panettone a casa, quindi gli amanti del pudding vecchio stile non sono calcolati. Inoltre, sappiamo tutti che il fascino del panettone, con le sue belle confezioni, non sta nel mangiarlo ma nel regalarlo. Il panettore è troppo dolce, molto spesso pesante ed eccessivamente cotto, buono solo quando, in prossimità della data di scadenza ad aprile, ci si fa un gigantesco pudding aggiungendoci il burro». Non è di questo avviso Iginio Massari, miglior pasticcere al mondo nel 2019, commendatore della Repubblica e vincitore di oltre 300 tra concorsi e premi internazionali.

«Una persona abituata a mangiare sempre pane e salame difficilmente può capire leccornie più elaborate: è una questione di palato – ha aggiunto Massari – Il pudding è una ricetta antichissima e ricca di storia, ma è pur sempre un prodotto che chiunque può facilmente preparare a casa. Il panettone no, è un’opera di pasticceria che richiede studio ed esperienza».