Ferentino, il pugile Matteo Campoli batte l’irpino Giuseppe Lauritano

di Fabio Paris

A portare in alto i colori ferentinati, stavolta, è il pugilato. A Mirabella Eclano (AV), nel match Interregionale Campania vs Lazio si è distinto un ragazzo di soli 17 anni proprio di Ferentino. Il suo nome è Matteo Campoli, si allena alla “Pugilistica Antares” di Via Casilina del maestro Andrea Cimini, palestra di pugilato ormai punto di riferimento del territorio ciociaro. Il ragazzo, al suo secondo match da dilettante, seguito all’angolo dall’ex pugile Cimini, ha trionfato sul pugile di casa Giuseppe Lauritano della palestra “Irpinia Pro Ring”. Match strepitoso, che ha visto il ferentinate Matteo Campoli, costringere l’arbitro ed il medico di bordo ring ad interrompere l’incontro alla terza ripresa per manifesta superiorità, dopo essere stato in dominio per tutta la totalità del match, sotto lo sguardo incredulo degli addetti ai lavori. Il futuro di questo ragazzo si preannuncia promettente. Ad ottobre ci saranno i campionati italiani under 17 femminili e Ferentino sarà presente con un’altra sua stella, la promettente Rachele Ciotoli, punta di diamante del tecnico Andrea Cimini.