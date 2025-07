Freddo polare in Ciociaria, temperature in picchiata sembra inverno

Freddo polare in Ciociaria. Temperature in picchiata. Violenti grandinate. Dopo il caldo torrido con picchi sopra i 40 gradi a Roma, l’anticiclone africano Pluto ha lasciato il posto all’onda di freddo del nord portando maltempo in tutta Italia. A Campocatino in poche ore il termometro è sceso di 14 gradi, passando da 22 a 8 gradi e un’abbondante grandinata ha imbiancato Guarcino (FR). In pianura non è andata meglio: una violenta grandinata con chicchi di 5 centimetri di diametro si è abbattuta in giornata sui Comuni del quadrante Nord della provincia di Frosinone, lasciando sulle strade e sui campi una coltre bianca simile a quella di una nevicata. I centri più colpiti sono stati quelli di Vico nel Lazio, Fiuggi, Torre Cajetani, Guarcino e Piglio.

Redazione Digital