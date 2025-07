Ferentino, ecco il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria

Con la recente apertura del nuovo parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria di Ferentino, si compie un passo significativo nella gestione della mobilità a servizio dei pendolari. L’intervento, atteso da tempo, si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dell’area ferroviaria. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Ferrovie dello Stato, gli assessori e i tecnici comunali, nonché i professionisti che hanno curato l’opera in ogni sua fase. A tutti loro va un sentito ringraziamento per l’impegno, la competenza e la rapidità dimostrata nel portare a termine i lavori. L’apertura del nuovo spazio di sosta, tuttavia, coincide con una fase cruciale delle attività. È infatti fondamentale che gli utenti si attengano scrupolosamente alle indicazioni: a partire da questa settimana, giovedì 10 luglio, è previsto il rifacimento i parte del manto asfaltato nell’area parcheggio antistante la stazione. Per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza, sono già stati predisposti i divieti di sosta nella zona interessata. Si invita pertanto la cittadinanza e in particolare i viaggiatori a utilizzare i nuovi spazi disponibili, lasciando libera l’area principale. Successivamente, trascorsi circa sette giorni, si procederà con la realizzazione della segnaletica orizzontale, incluse le strisce di delimitazione dei posti auto. Questo tempo tecnico è necessario per consentire il corretto assestamento del nuovo asfalto. La messa a disposizione dei nuovi parcheggi permetterà di evitare disagi significativi durante questa fase conclusiva, garantendo comunque piena accessibilità alla stazione. La collaborazione dei cittadini sarà determinante per il buon esito dell’intervento e per il decoro dell’area. Il miglioramento dei servizi passa anche dalla responsabilità condivisa di chi li utilizza ogni giorno.

Redazione Digital