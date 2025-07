Veroli, svaligiano noto negozio frutta e verdura fermati 3 malviventi

La scorsa notte un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha notato nei pressi di un’attività di vendita frutta sita nel comune di Veroli un’autovettura con tre persone a bordo, tutte conosciute agli operanti per i loro trascorsi penali. Immediatamente i militari provvedevano a controllare i soggetti effettuando una perquisizione veicolare al mezzo di locomozione. All’interno del bagagliaio rinvenivano nove grandi angurie che i soggetti avevano asportato poco prima dal vicino esercizio commerciale, tranciando una tenda di protezione esterna. Le angurie venivano riconsegnate al proprietario della rivendita di frutta ed i tre, un quarantunenne ed una quarantatreenne, conviventi ed entrambi di Alatri, ed un 44enne di Veroli, tutti con precedenti, oltre ad essere deferiti in stato di libertà gli veniva anche inoltrata una proposta di rimpatrio con divieto di ritorno per anni tre nel comune di Veroli. Solo il repentino intervento dei militari ha permesso di non far svuotare completamente la rivendita di frutta da parte dei tre soggetti.

Una successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire su uno dei giovani anche 0,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e pertanto lo stesso veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale”. È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono allo stato solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno eventualmente riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital