Emulsioni d’Etiopia, in Ciociaria la rassegna di Luigi Simeoni

Emulsioni d’Etiopia è il titolo della mostra che verrà inaugurata al Palazzo Boncompagni ad Arpino, dal 6 al 21 maggio 2023 voluta, organizzata e patrocinata dall’Archeoclub di Arpino, con i patrocini della Provincia di Frosinone, del Comune e della Pro Loco di Arpino, della XV Comunità Montana Valle del Liri, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Arpino e in concomitanzacon la XLII Edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas 2023. La vita spirituale e la nobiltà dei volti etiopi narrati dallo sguardo del fotografo Luigi Simeoni in un reportage sul Genna, il Natale cristiano copto. Alle immagini dedicate a questa Festività, Simeoni alterna ritratti e scene di vita quotidiana, offrendo un contesto realistico oltre che estetico, per non ridurre a folclore un momento di alta spiritualità. Il servizio fotografico è stato fatto principalmente a Lalibela, una delle due città etiopi sacre in cui si radunano decine di migliaia di pellegrini per celebrare il Natale il 6 gennaio, I fedeli si riuniscono nelle chiese monolitiche scavate nella profondità della terra tra il XII e il XIII secolo. Nel buio, rischiarato appena da fiaccole e candele, le ore trascorrono tra preghiere e canti sino al sorgere del sole. Dal viaggio al seguito dei pellegrini sono scaturite immagini di volti, di fedeli in meditazione e di vita quotidiana a cui sono dedicate le due sale della mostra. L’autore ha voluto una stampa con una tecnica antica, che risale ai primi del ‘900. Ha scelto una carta di cotone a grana grossa, che potenzia e rende quasi tattili i caratteri della fotografia. La carta viene pennellata a mano con un’emulsione liquida ai nitrati d’argento. I tratti di pennello sono molto evidenti, sia all’interno dell’immagine che sui bordi, per accentuare le atmosfere riprese nelle fotografie e reinterpretate.

Redazione Digital