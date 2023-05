Segna 4 gol e beve una birra con i tifosi, ecco il poker di Pohjanpalo 

Dopo un campionato in salita per tanto tempo nelle zone basse della Serie B, il Venezia ha ritrovato slancio nella seconda parte della stagione, con l’arrivo in panchina di Paolo Vanoli che ha cambiato lo scenario dei lagunari. I neroarancioverdi domenica hanno centrato il loro terzo successo consecutivo e lo hanno fatto strapazzando il Modena per 5-0. Protagonista assoluto del match uno degli uomini simbolo di questa squadra: il bomber Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è stato mattatore del match, segnando quattro reti. Quello di Pohjanpalo è stato poker storico (visto che è il primo realizzato da un giocatore del Venezia in questo secolo) che conferma le sue doti da predatore d’area e lo porta in vetta alla classifica dei bomber di Serie B con 17 reti. A fine partita Pohjanpalo ha poi ripetuto il «rito» già compiuto quest’anno, quello della birretta a fine partita, portandosela via assieme al pallone. corriere.it