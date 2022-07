Elezioni, ipotesi Zingaretti in parlamento “Se Letta vuole mi candido”

«La mia candidatura? Dipende molto dal mio partito, io sono a disposizione di un progetto politico poi dipenderà da Enrico Letta, dal gruppo dirigente del Pd». Così il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Radio Anch’io in onda su Radio Rai 1 a proposito di una sua possibile candidatura alle elezioni del 25 settembre. «La mia consiliatura è finita nel Lazio dopo due mandati non ci si può ricandidare. Sicuramente combatterò strada per strada e nei posi di vacanza. Con il Movimento 5 Stelle non ci sono in questo momento le condizioni per allearci, anche se abbiamo fatto un percorso insieme», ha aggiunto. corriere.it