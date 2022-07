È venuto a mancare Enzo Catenacci

di Biagio Cacciola

Enzo Catenacci ha intrapreso il suo viaggio più importante, quello verso il cielo. Lui che per tutta la vita non si è accontentato di essere un commerciante vero e di qualità, ma aveva fatto dei viaggi, come dice in suo libro, la possibilità di vivere più esistenze. Viaggi dappertutto nel mondo con lo spirito di un giovanissimo pieno di curiosità, ascolto, attenzione.

Gli sono stato compagno di viaggio insieme a Marco Sarandrea, un percorso memorabile verso e dentro il Monte Athos, nel monastero più grande, quello di Vatopedi. Era rimasto incantato da tanta bellezza e spiritualità. E anche se in età matura aveva partecipato con entusiasmo alle celebrazioni mattutine e notturne del rito ortodosso. Ora contemplerà i mondi infiniti che aveva cercato per tutta la sua vita.