Frosinone, 3° memorial Siddi Alessia e Sabina ricordano il caro Renato

È tornato il Memorial Renato Siddi, alla sua terza edizione. Dopo due anni consecutivi di strapotere e vittorie, la squadra campionessa in carica di Albano Laziale, conclude al terzo posto. Lascia la coppa alla squadra che ospita il torneo, ovvero il Frosinone, capitanata dalla solita grinta di Emanuele Tartarone. 8 sono state le squadre partecipanti, divise in due gironi. Nel girone A: Aprilia, Albano Laziale, Rieti e Roma 2. Nel girone B: Tivoli, Frosinone, Formia e Ostia Lido. La squadra ciociara è scesa sul terreno di gioco con questi giocatori: il portiere esordiente Mattia Agnello, il capitano Emanuele Tartarone, Christopher Longo, Andrea Testani, Giuseppe D’Amico, Manuel De Lucia, Christian Di Folca, Edoardo Vicalvi, Davide Zangrilli ed i veterani Antonio Mastracci e Andrea Campioni. Dopo partite avvincenti, riescono a superare i gironi ed approdare in semifinale le squadre di: Aprilia contro Ostia Lido e Frosinone contro Albano. Frosinone ed Aprilia con caparbietà riescono a vincere gli scontri diretti, così da trovarsi faccia a faccia in finale. Una finale accesa e dai toni agonistici elevati, infondo tutti puntiamo alla vittoria. I ragazzi di Frosinone sono scesi in campo con una strana divisa albiceleste, invece delle solite giallo/blu, una maglia che però ha portato fortuna. Asso dopo passo, partita dopo partita, i ragazzi sono riusciti ad alzare la coppa tanto rincorsa negli anni precedenti. Le figlie di Siddi, orgogliose e felici per l’organizzazione del torneo, premiano come miglior portiere Davide di Maso di Rieti e come capocannoniere Gianluca Sciarretta di Ostia Lido. Complimenti a tutti i nostri ragazzi ed a tutte le sezioni partecipanti, arrivederci al prossimo anno!

Il ringraziamento delle figlie di Renato Siddi.

Lo scorso 11 giugno, presso il centro sportivo “Villaverde” a Tecchiena di Alatri, si è svolto il 3° memorial “Renato Siddi” per ricordare il nostro caro e amato Papà. Otto le sezioni partecipanti che, dopo due anni di stop forzato causa pandemia, si sono ritrovate e affrontate con rinnovato entusiasmo e sano spirito agonistico. Il memorial, fortemente voluto dal Presidente della sezione arbitri di Frosinone, Paolo Iaboni e organizzato sempre in maniera impeccabile, è, per me e mia sorella, motivo di grande gioia e di orgoglio. Sapere, infatti, che il nostro Papà, ha lasciato traccia indelebile del suo operato tanto da essere considerato un punto di riferimento imprescindibile anche per le nuove generazioni, non può che renderci orgogliose e fiere di Lui. Tanto ha dato alla grande “famiglia” arbitrale e tanto sta ricevendo… I Suoi valori, i Suoi sani principi, il rispetto per gli altri…. eredità che va custodita gelosamente e che dimostra, ancora una volta, come l’attività sportiva sia anche maestra di vita… Un grazie di cuore, quindi, a tutte le sezioni partecipanti, che ci accolgono sempre con grandissimo affetto, e, in particolare, al Presidente Iaboni, sempre al nostro fianco, e appuntamento, al 2023! Sabina e Alessia Siddi

Redazione Digital