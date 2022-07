Torna il Palio di Siena, al fotofinish festeggia la contrada del Drago

Il cavallo della contrada del Drago ha vinto il Palio della Madonna di Provenzano, corso questa sera in Piazza del Campo a Siena. Titta in sella a Zio Frac. Per il Drago è il trentanovesimo Palio vinto nella storia. Il Palio di oggi si è corso al tramonto dopo che la ‘mossa’, la partenza del Palio decisa da un cavallo di rincorsa, è durata circa un’ora per i continui intralci fra contrade rivali, che oggi erano in tutto sei. Il mossiere ha dovuto chiamare i cavalli fuori dal canape numerose volte e invalidare diverse partenze prima che la Pantera riuscisse a entrare di rincorsa per far partire i tre giri della corsa.

Redazione Digital