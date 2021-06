E’ venuto a mancare Alessandro Arci.

Inizia a muovere i passi nel mondo del lavoro sin da piccolo, seguendo le orme di suo padre Giacinto. Servizio trasporto privato nell’Italia del Secondo dopoguerra e della Ricostruzione, poi l’apertura di due Caffè nella città di Veroli, ancora un ristorante, una pizzeria in viale XXI Aprile fino alla memorabile stagione dell’Hotel Eden che per circa trenta anni è stato riferimento in tutta la provincia di Frosinone e non solo.

Con la sua visione strategica e con le sue capacità imprenditoriali ha saputo anticipare i tempi. I suoi investimenti hanno contribuito alla crescita economica e sociale del suo paese natale.

Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. I funerali si terranno il prossimo 12 giugno alle 15 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli (FR). La redazione di Area C quotidiano partecipa al dolore dei familiari.

Alessandra Cinelli

Direttrice