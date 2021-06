di Fabio Paris

Gioventù Nazionale Ferentino scende di nuovo in campo a sostegno delle fasce più deboli e colpite dalla recente crisi socio-sanitaria, proponenedo all’amministrazione comunale di avviare una collaborazione tra il Comune di Ferentino e l’ente Nazionale Microcredito, tramite la stipula di una convenzione tra i due enti per creare uno sportello del Microcredito nella città gigliata con l’obiettivo di aiutare attraverso soluzioni finanziarie, specialistiche e personalizzate le medie e piccole imprese già attive e per stimolare altresì la creazione di nuove attività imprenditoriali.

“Si tratta di avviare uno sportello multifunzione che mira a sostenere e promuovere la “piccola imprenditoria”, agevolando l’inclusione sociale – spiega il Presidente di GN Claudia Angelisanti – Risulta fondamentale in questi mesi di ripartenza avviare finalmente un processo inclusivo che aiuti gli imprenditori delle nostra città. Auspico che questa proposta venga accolta dagli amministratori senza troppe reticenze. Tale iniziativa nasce per dare un ulteriore supporto e risposta alle decine di categorie che nonostante tutto hanno deciso e decidono di continuare a fare impresa, nonché a chi vuole intraprendere una nuova attività imprenditoriale. Ferentino da sempre si trova al centro di quella che è l’economia della nostra Regione, in particolar modo per l’area artistico-culturale e imprenditoriale. Il microcredito mira proprio a sostenere non solo le attività già attive che producono pertanto beneficio sociale e economico sul territorio, ma anche a quelle che stanno nascendo in vista di uno sviluppo più sostenibile della nostra città”.