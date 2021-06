“Riceviamo adesso la nota ministeriale che non verrà più somministrato il vaccino Astrazeneca per le persone sotto i 60 anni. La ASL sta contattando i 543 prenotati per sabato 12 giugno e per domenica 13 giugno, per spostare la loro vaccinazione nelle sedi di somministrazione Pfizer. Chiediamo massima collaborazione”. Lo comunica Asl Frosinone.

Redazione Digital