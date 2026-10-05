Droga da vendere nelle mutande, in Ciociaria arrestato dai Carabinieri

Prosegue con incisività l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Alatri. Nella notte, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo residente ad Alatri, già noto alle Forze dell’Ordine e già sottoposto alla misura dell’avviso orale di P.S., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite. L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri lungo la Strada Provinciale 278, in località Castelmassimo nel comune di Veroli. Durante un servizio preventivo di controllo del territorio, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt all’autovettura condotta dall’uomo. I sospetti maturati dai militari hanno indotto ad eseguire un’immediata perquisizione personale e veicolare: le verifiche approfondite hanno consentito di accertare come il fermato nascondesse proprio negli slip un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 52,70 grammi di cocaina, oltre alla somma in contanti di 1.400 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. I successivi riscontri hanno spinto i Carabinieri ad estendere le operazioni di ricerca presso l’abitazione dell’uomo ad Alatri. La perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare ulteriori dosi di droga, nello specifico 0,56 grammi di cocaina, 0,82 grammi di hashish e 1,90 grammi di marijuana, unitamente a un bilancino elettronico di precisione e a materiale vario adibito al confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale illecito, il denaro contante e la strumentazione da taglio e pesatura sono stati sottoposti a sequestro penale. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri. L’operazione odierna si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e presidio territoriale attuato dall’Arma per recidere i canali di spaccio e tutelare la sicurezza dei cittadini nelle aree urbane e di collegamento della provincia.

Redazione Digital