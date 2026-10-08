Frosinone, l’arcivescovo Marcianò nuovo membro Commissione CEI per l’ecumenismo e il dialogo

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, esprime le proprie congratulazioni all’Arcivescovo Santo Marcianò per la nomina a membro della Commissione episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per l’ecumenismo e il dialogo. «Accolgo con grande gioia questa notizia, che dà prestigio al nostro Arcivescovo e all’intero territorio. È un riconoscimento significativo, legato a una missione di cui sentiamo profondamente il bisogno: costruire ponti, promuovere l’incontro e coltivare il rispetto reciproco. La sensibilità umana, la profondità della fede e la capacità di ascolto di Monsignor Marcianò rappresentano risorse preziose per questo nuovo servizio alla Chiesa italiana. Il dialogo richiede disponibilità, pazienza e fiducia: qualità che permettono di avvicinare le persone e di aprire strade di comprensione anche nelle situazioni più difficili. Alle congratulazioni istituzionali desidero unire un sentimento personale di sincero affetto. Caro Don Santo, condivido di cuore la tua gioia e ti auguro che questa nuova responsabilità possa essere fonte di frutti fecondi. La tua nomina rende orgogliosa la nostra comunità, che guarda a te con stima e riconoscenza.

A nome della città di Frosinone e mio personale, ti rivolgo gli auguri più calorosi di buon lavoro, con l’auspicio che il tuo impegno possa contribuire a rafforzare il dialogo, la fraternità e la pace».