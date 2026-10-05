Frosinone, esce dal negozio senza pagare arrestato noto malvivente

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne, con numerosi precedenti specifici, per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scattato intorno alle 18 presso un esercizio commerciale situato a Frosinone, sulla Monti Lepini. Una cassiera ha segnalato agli Agenti della Volante, presenti sul posto per un controllo, un individuo in fuga dopo aver superato la barriera delle casse senza pagare. I poliziotti lo hanno immediatamente inseguito e bloccato a pochi metri dall’uscita. Per evitare l’arresto, il soggetto ha opposto una violenta resistenza sferrando calci e spintoni cagionando nei confronti di uno degli operatori delle lesioni. Tutta la refurtiva – sei confezioni di prodotti alimentari per un valore di circa 37 euro, che l’uomo aveva occultato dietro la schiena – è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per analoghi furti, al termine delle formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Frosinone e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital