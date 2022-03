Dalla Ciociaria ai confini con l’Ucraina, Matteo Panetta porta in Italia 2 bambine profughe

Una manifestazione di generosità da raccontare. Quasi 20 ore di viaggio, dalla Ciociaria ai confini con l’Ucraina. Event manager Ristorante Castelmassimo e titolare Panetta Catering, Matteo Panetta ha raggiunto la Slovacchia per recuperare 2 bambine e trasferirle in Italia.

“La nonna di queste due bambine vive e lavora a Roma – ha affermato Matteo Panetta – Cercava aiuto, qualcuno che la potesse accompagnare a prendere le nipoti. Una era fuggita dall’Ucraina passando dalla Polonia, l’altra dalla Slovacchia. A Bratislava finalmente nonna e nipoti si sono ritrovate. Hanno raccontato che durante il tragitto verso la Polonia e la Slovacchia sono state accolte dagli abitanti del posto e hanno ricevuto da bere e da mangiare. Siamo rimasti qualche ora, poi siamo tornati in Italia. Importante che ora siano con la loro nonna e non in pericolo”.

Redazione Digital