Azienda di successo in Ciociaria, Buschini e Pizzutelli visitano Iacobucci HF Aerospace 

“Questa mattina, insieme ad Angelo Pizzutelli, sono stato in visita alla Iacobucci HF Electronics S.P.A. – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Azienda straordinaria, che da anni investe nella ricerca e nell’innovazione nel settore dell’aerospazio, seconda azienda italiana nell’export Abbiamo potuto vedere produzioni di alto pregio apprezzate in tutto il mondo, molte delle quali in partnership con Pininfarina. Orgogliosi di queste eccellenze del nostro territorio”.

Redazione Frosinone