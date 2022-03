Camminando in mezzo alle mimose, in Ciociaria alla scoperta del parco tutto giallo

“L’8 marzo sarà una grande giornata per i vecchi e nuovi soci degli Amici della Selva di Paliano che potranno passeggiare tra la mimosa e usufruire dei bellissimi spazi verdi del Parco uccelli-salute La Selva di Paliano (ingresso principale dal parcheggio). Il direttivo invita vecchi e nuovi soci (tutti assicurati) a passare una giornata nel verde per dare una mano nella manutenzione del “nostro” bellissimo parco. Da mesi ci vede impegnati a far ripartire questa meraviglia della natura creata dall’antesignano Principe Antonello Ruffo di Calabria. Il Lavoro che si sta facendo è davvero complesso anche perché tutte le piante hanno superato i 50 anni di vita e stiamo cercando di renderle sicure. Ovviamente i lavori non sono completati, noi ce la stiamo mettendo tutta! Ecco perché vogliamo festeggiare anche la mimosa che è una delle piante più gentili esistenti in natura per offrire a tutte le donne presenti in loco al momento della Festa del socio. Quindi, cari amici soci vecchi e nuovi partecipate perché è importante stare insieme 8 marzo dalle 10 del mattino alle 16 del pomeriggio per vivere questo magico momento insieme anche per dare una mano con la pulizia del luogo. Portate con voi decespugliatori, forbici grandi e piccole e quanto è necessario per dare una mano alla causa comune. Ricordiamo che nel La Selva non si possono accendere fuochi sulla terra e tutti sono tenuti a rispettare l’ambiente al sostentamento alimentare ci pensiamo noi basta prenotare allo 335/5326888. Questa sarà l’occasione per consegnare la tessera agli iscritti che potranno rendersi conto che si sta lavorando con enormi sacrifici. Inoltre, in considerazione del conflitto bellico in atto in Ucraina invitiamo i nostri soci a portare beni di prima necessità, non deperibili, e medicinali non scaduti da far giungere al popolo ucraino. Portiamo anche una bandiera della pace per testimoniare la nostra vicinanza al popolo invaso dai militari russi. Buste di plastica, carta, vetro e quant’altro portate lo dovete custodire e riportare a casa vostra. Noi siamo plastica free”. Lo comunica l’associazione Amici della Selva di Paliano.

Redazione Digital