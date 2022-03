Contro l’endometriosi, il centro storico di Ferentino si accende di giallo

di Fabio Paris

Martedì sera, a Ferentino, è tornato ad accendersi di giallo il Monumento ai Caduti sito in Piazza Matteotti. La città gigliata torna così a raccogliere l’appello dell’Endomarch team Italy.

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste la cavità uterina, all’esterno dell’utero. Può interessare la donna già dalla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa.

Questa anomalia determina nel corpo un’infiammazione cronica, dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali. In Italia la patologia colpisce circa tre milioni di donne, privandole della possibilità di svolgere anche le attività quotidiane a causa del dolore. Ciò comporta problemi a livello lavorativo e, molto spesso, incomprensione a livello sociale.

“Per il secondo anno Ferentino si accende di giallo a Marzo, mese dell’Endometriosi. In collaborazione con il Presidente del Comitato ”Riprendiamoci la Sanità”, Annarosa Celardi, congiuntamente al patrocinio dell’amministrazione comunale, abbiamo deciso di dare voce alle paure, alle incertezze e alle sofferenze che l’Endometriosi comporta e di sdoganare il silenzio presente su questo tema.

Oltre a ciò alcune attività commerciali della città hanno deciso di aderire all’iniziativa promossa dall’A.P.E Onlus denominata “Vetrine Consapevoli”, numerose le vetrine gigliate colorate di rosa e giallo, lo scopo è quello di sostenere la divulgazione tramite materiale illustrativo sul tema dell’Endometriosi. Un modo coinvolgente per attrarre l’attenzione su una malattia ancora molto difficile da diagnosticare, per la quale l’informazione risulta fondamentale per fare prevenzione e migliorare il percorso di cura.”

Il commento della portavoce dell’iniziativa, Claudia Angelisanti, tra le promotrici con Annarosa Celardi, per il comitato Riprendiamoci la Sanità e l’assessore alla Cultura presso il Comune di Ferentino, Angelica Schietroma.