Contro la violenza sulle donne, in Ciociaria nuovo protocollo con il Telefono rosa

Il Comune di Falvaterra si conferma tra i più attivi della provincia in tema di contrasto alla violenza sulle donne. Dopo aver firmato il protocollo d’intesa con il Telefono Rosa, che è valso anche il conferimento del premio al Sindaco, Francesco Piccirilli, come ambasciatore del Telefono Rosa, un altro grande risultato dell’amministrazione. Il Comune, infatti, è risultato 5° in tutta la provincia di Frosinone nell’ambito della graduatoria regionale per l’empowerment femminile, e ha vinto un finanziamento di 4.000 euro per realizzare una progettualità concreta di contrasto alla violenza. “Una grande soddisfazione per me che ho lavorato in prima persona nella stesura del bando e per gli uffici comunali, in particolare l’assistente sociale Danisa D’Annibale, aver ottenuto questo risultato arrivando sopra comuni ben più grandi di noi. Il progetto prevede la realizzazione di un seminario che coinvolgerà le più alte cariche istituzionali e della polizia, oltre a un corso di autodifesa che coinvolgerà gratuitamente la cittadinanza, oltre ad altre belle sorprese. Voglio ringraziare la collega Silvia Gabrielli, delegata ai servizi sociali del Comune di Giuliano di Roma e il Sindaco di San Donato Val Comino Enrico Pittiglio, che hanno aderito al progetto che ci vede capofila, oltre a Patrizia Palombo, Presidente del Telefono Rosa, con cui realizzeremo le iniziative. Inoltre ringrazio il Sindaco Francesco Piccirilli per la sua sensibilità verso questo tema, cosa sicuramente non scontata.” Così l’assessore Elisa Ceccarelli. “Il Comune di Falvaterra continua a incasellare risultati strepitosi nei vari bandi regionali e nazionali. È il risultato di una squadra di amministratori e tecnici competenti e preparati, non certo una casualità. Questo offre al Comune e alla cittadinanza una prospettiva incoraggiante e brillante per il futuro. Ringrazio i miei amministratori, la delegata ai servizi sociali, Elisa Ceccarelli, e gli uffici comunali. Questo progetto è importante per contrastare il fenomeno aberrante della violenza sulle donne.” Così il Sindaco, Francesco Piccirilli.

Redazione Digital