Veroli, autovelox milioni di euro di multe ogni anno tutti spenti tranne questo

Tutti spenti gli autovelox sulla superstrada Sora-Ferentino eccetto nel comune di Veroli in direzione Ferentino e nel comune di Monte San Giovanni Campano direzione Sora.

Da anni l’autovelox installato sul territorio di Veroli frutta milioni di euro al Comune. È necessario alla sicurezza degli automobilisti ed è un deterrente contro la velocità oppure è uno strumento per rimpinguare i conti del Comune?

Contro l’uso improprio anche il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. «Visto che in alcuni casi vengono attivati dai Comuni per fare cassa stiamo lavorando a un pacchetto organico di revisione del Codice della Strada». Salvini ha precisato di non voler compromettere la sicurezza stradale ma di essere contrario ai rilevatori di velocità installati al solo scopo «di fare cassa». In sostanza, ok a un utilizzo razionale che serva da deterrente verso gli automobilisti che hanno un piede troppo pesante sull’acceleratore, no a chi ne abusa per ripianare i conti. «Occorre trovare il modo – ha aggiunto Salvini – di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti e senza realizzare una reale sicurezza stradale».

Redazione Digital