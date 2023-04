Ferentino, limite velocità a 30 km orari contro incidenti e inquinamento

“Ferentino come le grandi città, sceglie la sicurezza dei pedoni e guarda alla salute dei cittadini – ha affermato Piergianni Fiorletta, candidato a sindaco Per questo abbiamo intenzione di istituire delle zone “30 e lode”, ovvero delle aree in cui il limite di velocità sarà abbassato a 30 chilometri orari. Le città evolute insegnano che con questo provvedimento si riducono incidenti e smog, ma l’obiettivo vero è quello di garantire la sicurezza soprattutto nelle zone più sensibili. Parliamo per esempio di parchi pubblici o istituti scolastici: in prossimità di luoghi in cui la velocità dei veicoli può rappresentare un rischio per i pedoni, a cominciare da bambini o anziani, istituire questi limiti di velocità sarà un deterrente che aumenterà esponenzialmente la sicurezza degli utenti. Per capire che la strada non è solo delle auto, ma di tutti”.

Redazione Ferentino