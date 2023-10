Contro il tumore al seno, campagna di prevenzione a Ferentino

“Un ulteriore successo per la campagna di prevenzione attuata dal comitato Riprendiamoci la Sanità di Ferentino effettuata lo scorso 7 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Ferentino – hanno affermato gli organizzatori – L’appuntamento, durato tutto il giorno, ha visto l’effettuazione di ben 200 visite gratuite per diverse patologie, in particolar modo visite ed ecografie senologiche vista la specificità del mese di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa benefica è stata promossa dal presidente del comitato Annarosa Celardi e Claudia Angelisanti. Per l’amministrazione comunale di Ferentino erano presenti l’assessore Piera Dominici e il consigliere comunale Angelo Picchi, presente anche il vicesindaco del Comune di Sgurgola avv. Mario Cellitti e l’eurodeputato Maria Veronica Rossi. Siamo molto soddisfatte dei risultati raggiunti la cittadinanza ha risposto in maniera positiva e attiva, dopo il posizionamento della panchina rosa avvenuto qualche giorno prima sempre in zona Pontegrande, è stato attuato segnale tangibile e un aiuto concreto ai cittadini attraverso una giornata di screening. Non è facile conciliare e organizzare determinati eventi vista la gratuità e specificità dell’iniziativa. Un ringraziamento sentito va ai medici che, gratuitamente, hanno attuato visite per diversi settori specialistici tra questi il dott. Roberto Sarra, la dott.ssa Annalisa Paliotta, la dott.ssa Rina Zaccari, la dott.ssa Alice Tricarico, la dott.ssa Maria Luigia Grillo, il dott. Pierluigi Mollo e Acustica Umbra. Un ringraziamento va al Basket Ferentino per la disponibilità e sensibilità mostrata al tema, oltre a tutti gli intervenuti, a tutte le associazioni e benefattori per aver reso possibile la realizzazione dell’evento”.

Tutto ciò che abbiamo organizzato è stato fatto con il cuore per favorire la cultura della prevenzione, unico mezzo per poter contrastare un male tanto infimo.”